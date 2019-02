‘Trabalhador está sendo enganado’, alerta presidente do PT sobre Previdência

O protesto contra a reforma da Previdência realizado por sindicalistas nessa quarta-feira (20) em Campina Grande contou também com a participação do presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Márcio Caniello. O encontro ocorreu na Praça da Bandeira, Centro da cidade.

No mesmo dia, o projeto foi levado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso Nacional em Brasília (DF).

“Estamos aqui – movimentos socais, sindicatos, partidos de esquerda, povo em geral – para dizer ‘não’ a esse ataque”, afirmou Caniello.

Sua presença no ato se justifica pelo fato de que “somos contra essa mentira. Somos contra jogar nas costas do trabalhador e da trabalhadora brasileira a responsabilidade do descalabro dos governos Temer e Bolsonaro. Por isso estamos na rua resistindo”.

Ele afirmou que o governo está propondo a privatização da Previdência. Com isso, ele diz que “o trabalhador está sendo enganado. Vão fazer um modelo que no Chile levou a miséria e ao abandono dos aposentados”.

Na opinião dele, o governo se baseia em “mentiras” para propor a reforma.

“O problema da Previdência não são os trabalhadores. O problema é a sonegação de grandes bancos e grandes empresas”, pontuou.

O outro problema, para Caniello, é decorrente da situação econômica do país. Segundo ele, “se o país tem 13 milhões de desempregados, como tem hoje, é lógico que o governo tem menos recolhimento da Previdência”.

O presidente da sigla questionou ainda a proposta de idade mínima apresentada: “Como é que vamos aumentar a idade mínima para 65 anos, se a expectativa de vida no Nordeste é 67 anos? Isso é condenar [o trabalhador] a não se aposentar”.

“Por que é que nós vamos punir o trabalhador e a trabalhadora? É para fazer caixa para o governo? Não dá”, ressaltou. Para Caniello, há outras fontes de cobrança que o governo deve priorizar antes de procurar a população.

Quanto ao posicionamento do deputado federal paraibano Frei Anastácio (PT) e demais parlamentares da sigla, ele assegurou: “Não é preciso fazer pressão, porque todos eles já estão na resistência contra essa medida. A bancada está fechada”.