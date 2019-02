Tião Gomes afirma que sempre estará ao lado do governo

Apesar de ter sido o causador do racha na base governista ao inviabilizar a candidatura do colega, deputado Hervázio Bezerra (PSB), à presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Tião Gomes (Avante) afirma que continuará na base do governo e apoiando João Azevedo, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Segundo ele, a questão da eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo era algo interna corporis, daí a sua decisão de desistir de última hora do pleito e colocar o nome do deputado Adriano Galdino para comandar também o segundo biênio administrativo da Casa em detrimento do seu cargo de vice-presidente da Mesa Diretora.

Talvez a virada do deputado Tião Gomes tenha sido porque não foi levado a sério pela própria base governista, tanto é que não foi convidado para a reunião entre João Azevedo, Adriano Galdino e Hervázio Bezerra, na qual ficou acordado que ambos seriam os candidatos governistas para comandarem 1º e 2º biênio do Poder Legislativo.

Contudo, ele disse que a seu posicionamento em relação ao governo será de apoio e que sempre fará parte da bancada.

“Não briguei com ninguém, não serei independente, minha posição será a mesma. Eu sempre fui governo. Sou tido como temperamental porque eu digo a verdade, mas eu sou assim e é assim que a Paraíba me conhece”, destacou.