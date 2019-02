Tiago Abravanel: Carnaval celebra diversidade em tempos conservador

MÁRCIA SOMAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor e ator Tiago Abravanel, 31, comanda neste domingo (24) pela quarta vez o bloco Gambiarra, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Para ele, o Carnaval terá um tom especial de celebração de liberdade, respeito e diversidade em meio à onda conservadora pela qual o país passa.

“Talvez o conservadorismo faça com que um momento como esse seja ainda mais celebrado, para que as pessoas entendam que cada um possa ser o que quiser ser e viver da maneira como acredita que quer viver. Com respeito, com amor, como o Carnaval sempre foi e sempre terá de ser”, afirma o cantor.

“É uma festa da liberdade, alegria, diversidade, independentemente do governo que esteja atuando no país.”

Neste ano, o tema do Gambiarra será “fitas”, uma referência à liberdade e ao desatar dos nós, segundo o cantor. A fita trará também referência à luta contra o HIV, simbolizada pelo laço vermelho.

“Ela tem muitos símbolos e traz uma leveza e alegria que o Carnaval merece”, explica Abravanel.

Para sua fantasia, o cantor adianta que seguirá uma das tendências para o Carnaval deste ano: o neon. “Será um figurino muito colorido. Vou chegar no brilho do neon.”

O bloco da Gambiarra foi criado em 2015 por profissionais do teatro. Neste ano, o desfile começará novamente às 14h, na avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros.

Mesmo veterano em cima do trio, Abravanel diz que o nervosismo de comandar os foliões é inevitável. “Independentemente do palco em que eu suba, sempre vem um frio na barriga. Mas é uma mistura de nervosismo, com uma vontade, ansiedade de estar ali em cima e ter esta troca com as pessoas, que é muito, muito gostosa.”

O bloco é conhecido por ter repertório 100% brasileiro com todos os estilos, de pop e rock ao samba e funk. Abravanel divide o trio neste ano com o DJ Miro Rizzo e receberá participações especiais da dupla sertaneja Talis e Welinton, dona do hit “Aí Desgramou”, Jeniffer Nascimento, vencedora da segunda temporada de Popstar, o grupo de pagode baiano Tchakabum e a cantora Aretuza Lovi :

“Que é minha amiga e mega talentosa e tem tudo a ver com a Gambiarra”, descreve ele.

Entre um repertório tão diverso, o ator tem suas apostas para o hit desse Carnaval: “Jenifer”, de Gabriel Diniz, e “Teleguiado”, de Ivete Sangalo -vote na enquete do F5 para escolher o hit deste Carnaval. A cantora, que retorna neste ano para o Carnaval após o nascimento de suas gêmeas, terá espaço garantido no repertório do Gambiarra.

“Faço questão de cantar muito as músicas de Ivete porque no ano passado não tivemos ela cantando. É mais um motivo para celebrar a volta dela para o Carnaval”, diz Abravanel, que vai celebrar bem de perto o retorno de Veveta.

Ele contou que pela primeira vez em muitos anos vai tirar o Carnaval para curtir e não trabalhar, o que inclui acompanhar o trio de Ivete em Salvador e assistir aos desfiles das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro. “Vai ser bom demais”, resume.