Termina hoje prazo para pagamento de IPTU com desconto em Campina Grande

Será encerrado nesta quinta-feira, 28, o prazo para efetuar o pagamento do IPTU 2019 em cota única, com desconto de 15% para quem estiver adimplente. Quem preferir parcelar o imposto poderá pagar em até 10 vezes. Neste caso, a parcela mínima será de R$ 50 e a primeira também deverá ser paga nesta quinta-feira.

Neste ano foram enviados 135 mil carnês do IPTU. Quem não recebeu o carnê em sua residência poderá entrar no site da Prefeitura (www.campinagrande.pb.gov.br) para fazer a impressão do documento.

Se preferir, poderá comparecer à Secretaria de Finanças, localizada na avenida Floriano Peixoto, Centro.

A Prefeitura Municipal firmou convênio com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para o pagamento do IPTU. O secretário municipal de Finanças, Joab Pacheco, espera que os contribuintes cumpram com a sua obrigação, pagando IPTU dentro dos prazos.

O valor arrecadado com IPTU vai resultar em grandes benefícios para toda a comunidade, especialmente em setores como o da infraestrutura. Com os recursos arrecadados por meio do imposto, a PMCG tem pavimentado centenas de ruas, nas mais diversas áreas da cidade, além de executar muitas outras obras.

Já os contribuintes inadimplentes serão negativados (Cartórios e SPC) e a Procuradoria do Município vai executá-los junto ao Poder Judiciário. O governo municipal continua com o Refis (Programa de Refinanciamento), devendo o contribuinte inadimplente procurar a PMCG, onde é feito o levantamento da sua dívida. O valor em débito poderá ser parcelado, desde que o valor mínimo seja de R$ 50,00.