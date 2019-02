Terço dos Homens da Catingueira realiza festa de aniversário nesse domingo

O terço dos Homens da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro da Catingueira, faz aniversário nesse domingo (3) e uma programação especial está sendo preparada. Segundo o coordenador da Comunidade, Régis, a festa se inicia a partir das 9h, com a reza do terço às 10h e a missa às 11h, celebrada pelo padre Zé Vanilson.

Régis declarou que após a missa haverá uma feijoada para todos os que comparecerem.

– O nosso terço tem a alegria de ser bem participativo. Amanhã vamos estar recepcionando os nossos irmãos e vai ser uma festa bonita para Deus e Nossa Senhora – disse.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM.