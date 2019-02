Tem estreia no PARAIBAONLINE, com o gerente executivo do INSS Campina Grande

O pernambucano, Jobson de Paiva Silveira Sales, natural de Afogados da Ingazeira, que atualmente é gerente executivo regional do INSS Campina Grande pela segunda vez, passa a integrar o hall de colunistas do PARAIBAONLINE, trazendo quinzenalmente uma coluna abordando mercado de trabalho e serviço público.

Mesmo de Pernambuco, Jobson carrega o sangue da Paraíba, já que os pais são paraibanos, estando há 19 anos na Rainha da Borborema.

É formado em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba, com mestrado em Gestão de Sistemas de Seguridade Social na Universidade de Alcalá, possuindo especialização no Centro de Formação da ONU em Turim, na Itália (Gestão de Seguridade Social), além disso o colunista está cursando MBA no Insper, em São Paulo.

Como servidor de carreira do INSS, já ocupou o cargo de diretor nacional do INSS em Brasília, segundo maior cargo da Instituição.

Além de escrever para compartilhar o conhecimento, o colunista é palestrante corporativo, ministrante de cursos e consultoria na área de Gestão de Pessoas, onde já desempenhou palestras e treinamentos em 15 Estados e no Distrito Federal, além de palestrar na Espanha.

Jobson já anunciou ao PARAIBAONLINE que pretende ampliar a troca d vivências públicas, onde deve trazer pessoas de órgãos nacionais e internacionais para o intercâmbio.

