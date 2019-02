Teatro campinense divulga selecionados para expor em galeria de artes neste ano

O Teatro Municipal Severino Cabral divulgou os nomes dos artistas selecionados para expor na Galeria de Artes Irene Medeiros no período de março a dezembro de 2019. As obras serão expostas ao público gratuitamente, nos três turnos, e as escolas também podem agendar visitas ao espaço.

No mês de março entra em cartaz a exposição Fotografia Transgênica – Série Azul de Hipólito Lucena (foto), em abril Alan Cruz expõe Canjerê e no mês de maio o artista Júlio César Ferreira Rolim mostra ao público as obras da exposição Sem Maquiagem.

Quem vier a Campina Grande no mês de junho curtir O Maior São do Mundo tem a opção de visitar a Galeria Irene Medeiros e apreciar a exposição Cultura Nordestina, Tradição e Fé de Maria Cristina Vidal.

O segundo semestre de 2019 começa com a exposição, por todo o mês de julho, Diferenças, do artista plástico Talysson Bruno. Agosto traz para o público Traços de Herik Wooleefer. In Africa de Herik Wooleefer estará exposta no mês de setembro, e em outubro podemos conferir Sticker Como Intervenção Urbana do artista Eleidson Bruno.

A belíssima exposição Petróleo de Ropre, estará abrilhantando a Galeria Irene Medeiros no mês de novembro e o ano finaliza com a exposição Baianas de Herik Wooleefer, por todo o mês de dezembro.

“A galeria é uma oportunidade para que campinenses e turistas conheçam as obras e saibam mais sobre os artistas que estão expondo. Além de ser um excelente espaço de lazer e cultura, você pode prestigiar também os espetáculos e aulas de dança, teatro e música que estarão acontecendo”, disse Erasmo Rafael, diretor do Teatro Severino Cabral.

As aulas dos diversos cursos já tiveram início, mas os interessados ainda podem se matricular. “No teatro, no site e nas redes sociais (Site: teatroseverinocabral.art.br, Facebook: tmscoficial, Twitter: @tseverinocabral e Instagram: teatroseverinocabral) tem várias informações sobre as opções disponibilizadas”, informou Erasmo. Através do telefone (83)3322.4632 também podem ser obtidas informações.