Teatro campinense divulga selecionados no Projeto Quartas Acústicas 2019

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, divulgou o resultado dos cantores e bandas selecionados para se apresentar no Projeto Quartas Acústicas entre os meses de março a maio de 2019.

As apresentações no mês de março têm início dia 13, com o show Cego de Amor, de Verônica Ryos e Banda; dia 20 se apresenta a Acoustic Band, com Hoje é Dia de Marisa; e dia 27 o show Violão, Mulheres e Sentimentos, com Niely Limeira.

Em abril se apresentam dia 3 Hugo César e Lucas Barreto com Gênese, dia 10 Lucas Emanuel e Romero Coelho com Boa Nova, dia 17 Max Marcel com Soul Music Experience e dia 24 Fabrício Meira & Banda FM Blues com Presságio e Outros Blues.

O mês de maio reserva as apresentações de Cristina Amaral com o show Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves, no dia 8; dia 15, Fernandes com Bonanza l Loop Session; dia 22 quem canta é Flávio Roberto no show Flávio Roberto e a Essência do Nosso Forró; e, finalizando a temporada do primeiro semestre, dia 29, Dimetrio faz o show Trip da Mina.

As apresentações do Projeto Quartas Acústicas acontecem todas as quartas-feiras, na Sala Paulo Pontes, com início às 20 horas.