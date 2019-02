Teatro campinense apresenta espetáculo infanto-juvenil com entrada franca

O Teatro Municipal Severino Cabral, com apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, apresenta de 15 a 17 de fevereiro o espetáculo infanto-juvenil “Um presente para Ramiro”, com objetivo de ensinar de forma lúdica e com bastante humor, como as crianças podem se organizar para realizarem seus sonhos.

Com sessões agendadas para as 10h e 14h30 da sexta-feira (15) e 16h no sábado e domingo (16 e 17), a peça, com entrada franca, é dirigida e escrita por Valdo Resende.

“Um presente para Ramiro” retrata de maneira simplista e acessível para o público, a importância de se planejar e se organizar para concretizar os sonhos, tudo através de uma narração que conta as descobertas de Ramiro em seu aniversário de 12 anos.

A proposta da peça é mostrar o conflito entre o querer e o não poder, uma discussão tão real e presente no cotidiano de muitas famílias brasileiras.

A peça é uma produção paulista, da Kavantan & Associados, patrocinada pela Visa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania e do Governo Federal.

O elenco é formado por Roberto Arduin, Conrado Sardinha, Isadora Petrin, Neusa de Souza e Rogério Barsan.

Informações sobre o projeto podem ser adquiridas pelo Facebook e Instagram @umpresentepararamiro ou no site umpresentepararamiro.com.br