TCU desobriga a União de fazer ressarcimento bilionário aos Estados

Técnicos do Tribunal de Contas da União concluíram que a União não é mais obrigada a repassar R$ 3 bilhões aos Estados com base na ´Lei Kandir´ – valor que os governadores tentam elevar para R$ 8 bilhões, informa o jornal O Estado de São Paulo.

A lei prevê que Estados sejam compensados pelo ICMS que deixam de arrecadar com a desoneração de exportações.

Emenda constitucional, no entanto, desobriga a compensação quando 80% do imposto for arrecadado no Estado.

*fonte: estadao