Taxista é morto a tiros após discussão de trânsito em João Pessoa

JOÃO PESSOA (FOLHAPRESS) – Após uma discussão de trânsito, um taxista de 42 anos foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (15) em João Pessoa, por um homem que se irritou com a manobra do veículo no estacionamento de um supermercado.

O corretor de imóveis Gustavo Teixeira Correia, 42, era passageiro de um outro carro, que aguardava a manobra do táxi para seguir adiante.

Poucos segundos depois, ele saiu do veículo, se aproximou a pé e reclamou da demora com o taxista, que respondeu com um xingamento, segundo a polícia. Então, disparou três tiros contra ele, da janela do carona.

A cena foi filmada por câmeras de segurança e presenciada por dezenas de pessoas, que tentaram socorrer o taxista, Paulo Damião dos Santos (foto). Ele morreu a caminho do hospital.

Já Correia saiu andando e voltou para casa, a poucos metros dali, onde permaneceu com a mulher. Ele só se entregou após uma longa negociação com a polícia, quase cinco horas depois.

Correia foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Testemunhas relataram que ele havia bebido à tarde. A polícia informou que ele fazia parte de um clube de tiro, mas ainda investiga se ele tem posse ou porte de arma.”É uma pessoa experiente com armas”, afirmou o coronel Lívio Delgado, em entrevista à TV Cabo Branco.