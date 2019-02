Suspeito de tráfico de drogas é preso na região metropolitana de João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 10 de fevereiro de 2019 às 11:24.

Policiais da Força Tática da 4ª Companhia de Polícia Militar prenderam um suspeito de atuar no tráfico de drogas, na noite deste sábado (9), na divisa entre as cidades de João Pessoa e Bayeux. O suspeito, de 20 anos, foi preso e com ele apreendidas drogas e armas.

Os policiais, ao realizar rondas, avistaram alguns suspeitos que, ao perceber a chegada das equipes policiais, correram para a Comunidade do Tanque, na divisa entre João Pessoa e Bayeux.

Nas buscas, um dos suspeitos foi abordado e com ele foram encontradas pedras de crack. Já próximo ao local da abordagem, foi encontrada uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e várias trouxas de maconha.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à 6ª Delegacia Distrital.