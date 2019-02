Suspeito de tráfico de drogas é preso em Rio Tinto

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 10 de fevereiro de 2019 às 7:33.

Policiais militares da Força Tática da 2ª Companhia de Polícia Militar prenderam um suspeito de atuar no tráfico de drogas, na noite deste sábado (9), na cidade de Rio Tinto. O suspeito, de 23 anos, foi preso e com ele foram apreendidas drogas prontas para comércio.

Os policiais, que estavam em rondas, perceberam alguns jovens em atitude suspeita em frente a uma casa de shows na cidade. Na aproximação dos policiais, um dos jovens tentou evadir, mas sem êxito.

Na abordagem ao suspeito foram encontrados 25 sacolés de cocaína e nove trouxas de maconha, todas prontas para comercialização. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à delegacia da cidade.

Na mesma noite, policiais da Força Regional foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas no Conjunto Bela Vista, bairro do Cristo, em João Pessoa.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com dois indivíduos que, ao avistarem os policiais, fugiram do local deixando uma bolsa. Na bolsa foram encontradas 57 trouxas de maconha e sementes da droga. O material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes e as buscas pelos suspeitos continuam.