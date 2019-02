Superintendente convida vereador de oposição a analisar documentos contábeis da STTP

Em resposta ao questionamento sobre a aplicação dos valores arrecadados com as multas de trânsito, o superintendente da STTP, Félix Araújo Neto, tornou público, na tarde desta sexta-feira, 15, convite ao vereador Galego do Leite para ele passar na tarde da próxima segunda-feira, 18, às 14hs, para analisar profundamente toda a documentação contábil da autarquia de trânsito municipal.

Félix Neto observa que, na verdade, não há dificuldade em conhecer os números, pois estão publicados no site do próprio Tribunal de Contas do Estado, até porque transparência é um princípio administrativo que ele faz questão de cumprir.

O superintendente observa que o aumento na arrecadação com multas está relacionado ao crescimento da frota de veículos, à mudança na legislação de trânsito – que elevou o valor das multas -, bem como à fiscalização de motoristas que insistem em conduzir seus veículos à revelia da lei.

As principais condutas que mais geram infrações são: avanço de sinal vermelho, estacionamento irregular, uso de celular ao volante e velocidade.

Garantindo que se sente perfeitamente à vontade em ser fiscalizado e reconhecendo que esse é um dos papéis dos vereadores, Félix Neto diz que o convite para uma imersão nas contas da STTP está aberto a Galego do Leite, a qualquer integrante da oposição ou a qualquer cidadão que, eventualmente, tenha qualquer dúvida sobre as receitas das multas no trânsito em Campina Grande.

Sobre a explicação da destinação do dinheiro da STTP, Félix informou que, somente este ano, foram feitos investimentos em várias ações de sinalização, de engenharia, fiscalização e de educação de trânsito. “Não temos caixa preta na STTP”, ironizou o superintendente.

Investimentos

Como será possível ao vereador da Oposição constatar, os recursos recolhidos foram aplicados em mais de 1.400 placas de regulamentação; 300 faixas de pedestres com tinta termoplástica; mais de 200 km de sinalização horizontal; inúmeros binários com melhorias de mobilidade urbana; campanhas educativas, que têm reduzido o número de acidentes na cidade; ações de melhorias no Terminal de Integração, a exemplo da construção de uma Base da PM – para garantir a segurança dos usuários; investimentos no laboratório de semaforização; implantação de tecnologias, a exemplo dos painéis com horários de embarque em tempo real. na Integração, dentre outros benefícios e realizações que tem levado o nome de Campina Grande a ser referencia nacional.