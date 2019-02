Sudema: 48 praias como próprias para o banho neste final de semana

Neste primeiro final de semana do mês de fevereiro, os banhistas poderão usufruir de 48 praias que estão liberadas ao banho, de acordo com o relatório semanal emitido pelo laboratório da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). A classificação varia entre satisfatória, muito boa e excelente.

Segundo o relatório, que é válido até o próximo dia 8, os banhistas devem evitar 12 trechos de oito praias, em dois municípios.

A maior concentração de praias impróprias encontra-se na Capital: a praia de Manaíra tem dois trechos, sendo um em frente à galeria pluvial no final da Avenida Rui Carneiro e o outro em frente à Rua Eliseu Cândido Viana; a praia do Cabo Branco, em frente à Rua Gregório Pessoa de Oliveira; Rua Áurea; rotatória do final da Avenida Cabo Branco; e no Farol, onde há uma galeria de água pluvial.

Na praia da Penha, o trecho impróprio ao banho está na desembocadura do Rio Aratu. Na praia de Jacarapé, na desembocadura do rio homônimo. Na praia do Arraial, onde o Rio Cuiá se encontra com o mar.

Já no município de Pitimbu, três localidades não estão apropriadas para o banho, sendo uma nas proximidades da Rua da Paz; na praia do Maceió, na desembocadura do Riacho Engenho Velho; e Praia de Acaú/Pontinha, nas margens do Rio Goiana.

A recomendação da Sudema é que os banhistas devam ficar distantes cerca de 100 metros à direita e à esquerda dos trechos apontados como impróprios.