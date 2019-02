STTP monta esquema especial para final de semana de prévias carnavalescas em CG

Já é carnaval em Campina Grande e como forma de garantir maior segurança e facilidade na mobilidade dos foliões, a Superintendência de Trânsito e Transporte Públicos (STTP) montou um esquema especial de trânsito para este final de semana.

Daniel Araújo, gerente de trânsito da STTP, em entrevista na manhã deste sábado (23), explicou como a Superintendência deve atuar.

– Começaremos já neste sábado, na Rua Getúlio Vargas, uma intervenção para a concentração do bloco Foliões do Ferro, que fica localizado exatamente na interseção entre a Getúlio e a rua João Barbosa – afirmou.

Ele explicou que a intervenção deve auxiliar, desde antes da saída dos blocos, as organizações montarem suas estruturas.

– Para aqueles que estarão no centro da cidade, procurem evitar o trânsito na rua Getúlio Vargas, principalmente no acesso à rua Rui Barbosa, que estará interditada – apelou o gerente, que acredita na possibilidade de um congestionamento devido às festividades e ao maior fluxo de pessoas e veículos.

Ainda nesse Domingo (24), acontecerão o desfile dos blocos Cabeça do Dindin, no bairro Santa Rosa, o Segura o Baque, na rua Getúlio Vargas e o Fuzarca do Gordo, no bairro do Catolé, todos estes com o apoio do STTP.

Além dos blocos de carnaval, a Superintendência também estará trabalhando nos eventos desportivos “corrida das cinco milhas” e o “desafio 230”. Apoiará ainda, a carreata do evento religioso Renascer.

