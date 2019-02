STTP interdita trecho da Rua Getúlio Vargas para desfile do Bloco da Saudade

A STTP comunica sobre interdição parcial de via na Rua Getúlio Vargas, a partir das 09hs deste sábado, 16, no sentido Centro-bairro, no trecho entre o memorial Severino Cabral até o Clinica Dr. Maia, atendendo a uma solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e objetivando a montagem de estrutura de palco, toldo e sonorização, para apresentação do Bloco da Saudade, cujo evento ocorrerá a partir das 15hs.

O Desfile do bloco também exigirá algumas interdições temporárias de acordo com o seu trajeto definido pela coordenação: Rua Miguel Barreto (antigo beco dos cacetes); Rua João Pessoa; Rua Marquês do Herval; Rua Mosenhor Sales, Rua Maciel Pinheiro e Venâncio Neiva.

A STTP informa ainda, que mesmo com agentes de trânsito, fiscais de transportes, e sinalização adequada no local, necessita de ATENÇÃO REDOBRADA dos condutores de veículos. Os desvios a parir do trecho da Getúlio Vargas no sentido centro-bairro, se dará pela Rua Rui Barbosa, seguindo normalmente.

Tão logo ocorra a finalização do evento, a via será totalmente liberada, ainda sem previsão para conclusão dos trabalhos.