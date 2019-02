STTP informa sobre interdição de via em trecho da rua Almirante Barroso

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 7 de fevereiro de 2019 às 14:18.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) comunicou sobre a interdição parcial de via na rua Almirante Barroso, desde às 8h desta quinta-feira, 07 de fevereiro, no sentido Centro-bairro, no trecho da Igreja Batista e antiga garagem da empresa Borborema.

A interdição ocorre por conta de serviços de poda e retirada de árvore naquela via, trabalho este executado pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande.

O desvio acontece pela rua Santa Rita, seguindo normalmente. O desvio no sentido bairro-Centro acontece pela rua Rio Grande do Sul.

A STTP informa ainda, que mesmo com agentes de trânsito, fiscais de transportes e sinalização adequada no local, necessita de atenção redobrada dos condutores de veículos.

Ainda sem previsão para conclusão dos trabalhos. No entanto, tão logo ocorra a finalização dos serviços, a via será totalmente liberada,

Informações adicionais: 3341.1517