STTP: “A gente não pode perder o transporte público em Campina Grande”

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Félix Araújo Neto, comentou o aumento da tarifa de ônibus em Campina Grande para R$ 3,60 no Cartão Vale Mais e R$ 3,70 no dinheiro e disse que o Brasil, como um todo, no começo do ano, enfrenta a temática.

Ele explicou que o que gerou o aumento foi a quilometragem rodada no ano de 2018, o número de passageiros e o cálculo de insumos necessários para o transporte público, como diesel.

Félix declarou que houve uma queda considerável de passageiros e citou que é preciso que exista uma ação para que o transporte público seja preservado em Campina Grande.

– A gente não pode perder o transporte público em Campina Grande. Tivemos uma redução de três milhões de passageiros e esse é um problema – frisou.

*As informações foram concedidas à Rádio Panorâmica FM