Stiupb trava luta contra MP do Saneamento e se reúne com deputados em Brasília

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas na Paraíba (Stiupb), Wilton Maia Velez, e o diretor Guilherme Mateus, cumpriram intensa agenda de trabalho em Brasília na última terça-feira, 5, na luta para combater mais uma Medida Provisória do Governo Federal que tem por objetivo privatizar o saneamento no Brasil, através de uma iniciativa de articulação da Federação Nacional dos Urbanitários.

Pela manhã aconteceu a reunião do Coletivo Nacional de Saneamento (CNS), formado pelos sindicatos dos trabalhadores do setor de água e saneamento. A ideia é formatar um plano de ação contra a MPV 868/18.

O cenário em Brasília, conforme Wilton Maia, não é bom, notadamente na Câmara dos Deputados: “É bom lembrar que é uma luta que apenas está no seu começo. Vislumbro uma grande batalha para tentar barrar essa MP”.

Durante todo dia e parte do período da noite, os dirigentes do Stiupb realizaram quatro reuniões importantes com deputados para tentar fechar questão contra a MP.

O presidente do Stiupb informou que foram encontros satisfatórios com o deputado federal Rui Falcão (foto acima), ex-presidente nacional do PT, onde foi fechado compromisso de apoio da bancada do partido.

Aconteceu ainda uma reunião com a presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, deputada Margarida Salomão, e os deputados Glauber Braga, Bohn Gass, Afonso Florence, João Daniel e Orlando Silva.

Em termos de Paraíba, ainda houve reunião com o deputado Gervásio Maia, que da mesma forma fechou questão com o Stiupb e vai defender a pauta dos urbanitários.