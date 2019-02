Stiupb participa de protesto contra projeto da reforma da Previdência

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas na Paraíba (Stiupb) esteve presente, através dos seus diretores, em protestos contra o Projeto de Reforma da Previdência entregue nesta quarta-feira, 20, pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na Câmara dos Deputados.

Entre outros pontos, o projeto vai acabar com a aposentadoria por tempo de serviço, aumentar a idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, e 70 anos para quem não possui renda comprovada.

No protesto que aconteceu na manhã de hoje, em Campina Grande, na Praça da Bandeira, o presidente do Stiupb, Wilton Maia Velez, se aliou aos inúmeros representantes de entidades sindicais que apresentaram seus argumentos contra a reforma previdenciária.

Conforme o representante do Stiupb, o trabalhador precisa saber do que está acontecendo e não ficar acomodado.

“As pessoas precisam ir à internet pesquisar e constatarão que essa reforma é desnecessária, que não há essa quebradeira nas contas da Previdência. Tudo isso tem nome: eles querem implantar com um tempo, uma Previdência privada, favorecendo grandes empresas de capitalização”.

Para o presidente do Sindicato, agora é hora do povo ir às ruas, bem como cobrar dos seus representantes em Brasília posição em relação a esse Projeto.

Na cidade de Patos também houve ato de protesto com a presença do Stiupb, através do seu diretor Cícero Duarte. Servidores municipais foram às ruas e também protestaram na cidade sertaneja.