‘Sou uma senhora de idade’, brinca Preta Gil ao colorir cabelo para Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Acha que precisa ser jovem para colorir os cabelos durante o Carnaval? Se a resposta for positiva, então você precisa ouvir a divertida opinião da cantora Preta Gil, que adotou madeixas em tom de rosa para a folia, sobre o assunto.

“Sempre vejo as meninas usando e eu queria. Não é porque já sou uma senhora de idade que eu não posso usar cabelo colorido. Eu posso e você também pode”, disse Preta Gil.

Ao brincar com a idade, Preta Gil, que tem 44 anos, disse que Carnaval é época de ousar -a filha do também cantor Gilberto Gil participou, nesta quinta-feira (28), do programa Mais Você, da Globo, apresentado por Ana Maria Braga.

“Por isso, resolvi mudar a cor do meu cabelo. Queria colocar um tom rosa, o ‘pink candy’, que está na moda”, afirmou Preta Gil.

“Aproveitei o gancho do Carnaval para mudar e para aproveitar a folia. Agora, se eu gostar, do jeito que estou gostando, vou continuar usando. Sou dessas. A gente tem que experimentar e brincar. A gente tem que ter criatividade, se gostar, se permitir e se transformar.”

Preta Gil, que recentemente lançou sua aposta de hit para a folia, a música “Excesso de Gostosura”, vai cantar na festa de Carnaval do Big Brother Brasil, reality da Globo que está em sua 19ª edição.

A festa no confinamento acontecerá neste sábado (2) e, segundo a emissora, terá como tema os carnavais de rua de antigamente.