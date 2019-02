Sorteio define ordem da propaganda eleitoral em Cabedelo

O Juiz Eleitoral da 57ª Zona, Salvador de Oliveira Vasconcelos, se reuniu, na manhã de sexta-feira, no Fórum Eleitoral de Cabedelo, com representantes dos Partidos Políticos e o chefe do Cartório Eleitoral, Robson Marinho, para definir, via sorteio, o tempo e a ordem dos candidatos na propaganda eleitoral, que será veiculada na rádio comunitária da cidade a partir do dia 08 de fevereiro até 14 de março.

A Eleição para Prefeito e vice do município está marcada para o dia 17 de março.

Segundo informações do Cartório Eleitoral, o sorteio da ordem e tempo de veiculação da propaganda eleitoral, são os seguintes: Coligação “Por respeito a Cabedelo (2min29seg)”; Coligação “É tempo de mudança (11min36seg)”; Coligação “A força do trabalho (16min50seg)” e Coligação “A voz do povo (11min03seg)”.