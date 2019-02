Sitrans diz que serviço de transporte público está sendo inviabilizado em Campina

O presidente do Sitrans (sindicato que representa as empresas do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus do Município de Campina Grande) Anchieta Bernardino, falou, em entrevista à Rádio Campina FM, sobre as dificuldades que o setor tem passado referente à queda no número de passageiros no sistema.

Ele disse que a gratuidade da tarifa para alguns segmentos da população também tem onerado a tarifa. Destacou ainda que devido à baixa procura pelo transporte, devido a concorrentes como mototaxistas, taxistas e os transportes por aplicativo, quem perde é o município e que é preciso uma posição forte do poder público para coibir a situação.

– Temos muitos concorrentes, entre eles os aplicativos, que não têm nenhuma regulamentação e exigência. Não queríamos estar hoje entre as cidades que estão com esse problema e, aos poucos, estamos chegando à inviabilidade, porque os passageiros que temos hoje são apenas os da gratuidade e quem paga, anda em seletivo, em aplicativo, em outros transportes, menos no ônibus – disse.

*As informações são da Rádio Campina FM