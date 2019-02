Sintab reclama de atrasos em pagamentos de servidores municipais de Campina Grande

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) Giovanni Freire, em entrevista à Rádio Campina FM, comentou os atrasos nos pagamentos dos servidores municipais de Campina Grande.

Ele disse ser comum que os servidores da área da saúde não recebam os vencimentos dentro do mês trabalhado, mas, agora, até os servidores da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) estão com os salários atrasados.

– Difere do que se veicula na imprensa de que o pagamento é feito no mês trabalhado. Há mais de três anos os servidores da Saúde estão fora da folha do mês e, agora, os servidores da STTP reclamam dos salários em atraso. Isso é recorrente no município e falta um cronograma para o pagamento – disse.

Ainda com relação aos salários dos servidores, o sindicalista disse que espera uma audiência com o prefeito Romero Rodrigues e com a secretária de Saúde, Luzia Pinto, a respeito dos vencimentos dos aposentados do magistério e dos agentes de saúde e de endemias, respectivamente.

Durante a entrevista, o presidente denunciou, ainda, más condições em unidades de saúde em Campina Grande. Segundo ele, um consultório odontológico do posto do Catolé de Zé Ferreira foi interditado devido à presença de roedores.

– Tivemos uma audiência pública no Ministério Público no final do ano passado, onde a responsável pela Atenção Básica, Edna, disse que as denúncias feitas pelo sindicato estavam sanadas. Diante dos documentos, fomos averiguar os locais e encontramos um estado caótico. Chegamos em um consultório odontológico e estava interditado desde outubro de 2018 devido à presença de ratos. Ao abrir a porta vimos fezes e sentimos mau cheiro da urina – disse.

*As informações são da Rádio Campina FM