Sintab realiza assembleia para servidores da saúde de Campina nesta quinta

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) realiza nesta quinta-feira, 07, a partir das 9h30, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), mais uma assembleia para servidores da saúde de Campina.

Em pauta os Planos de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) para agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, assim como para as demais categorias; o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB); o reajuste do piso nacional para os agentes e as condições de trabalho, que estão precárias no município.