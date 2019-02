Sintab denuncia más condições em UBS’s de Campina Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 7 de fevereiro de 2019 às 17:46.

A direção do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) visitou três UBS’s na manhã dessa terça-feira, 05, e constatou vários problemas como mofo, infiltrações, entre outros, que se encontram nos locais que deveriam prestar assistência digna de saúde para a população dos bairros de Campina Grande.

Conforme o Sintab, as UBS’s já foram alvo de denúncia do Ministério Público (MP), mas infelizmente nada foi feito por parte da Prefeitura para a melhoria dos serviços.

“É uma situação absurda, que a gente observa de perto mas não acredita. Os pacientes e funcionários correm sérios riscos. É um grande desrespeito com os trabalhadores e com a população o que acontece não só nestas, mas em várias Unidades de Saúde de Campina, que estão funcionando em casas muito antigas e que não têm manutenção, apenas são maquiadas pela gestão quando convém”, disse o presidente do Sintab, Giovanni Freire.