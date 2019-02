Sine-PB oferece mais de 200 oportunidades de emprego na semana que vem

O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir de segunda-feira (11), 204 oportunidades de emprego em sete cidades paraibanas. São 158 vagas em João Pessoa, 17 em Cabedelo, 13 em Campina Grande, seis no Conde, quatro em Bayeux, quatro em Guarabira e duas na cidade de São Bento.

Em João Pessoa, das 158 vagas disponibilizadas, 40 são para eletricista de instalações e 20 para agente de coleta supervisor.

Entre vagas oferecidas no município de Cabedelo, 10 são para promotor de vendas com ensino médio completo. Já em Guarabira, há quatro oportunidades para vendedor interno com experiência de seis meses.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624, em João Pessoa e (83) 3310-9412 em Campina Grande.

Em João Pessoa, a sede do Sine-PB está localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro (próximo ao Shopping Terceirão).

Confira as vagas:

VAGAS DA SEMANA