Sine oferta 150 vagas de capacitação para jovem aprendiz em Campina Grande

Em parceria com o projeto Qualifica Jovem Aprendiz, o Sine Municipal de Campina Grande está ofertando, apenas nesta terça-feira, 12, pelo menos 150 vagas de capacitação para jovens de 14 a 18 anos.

Destas, 50 serão destinadas para curso de informática, que deve durar um mês, e 100 para curso de aprendizagem de técnicas de venda, de como se portar em uma entrevista de emprego, como elaborar um currículo, entre outros, com duração de 5 dias.

As inscrições ocorrem a partir das 8h e seguem até o meio-dia, ou até enquanto durarem as vagas.

De acordo com o coordenador do Sine Municipal, Hércules Lafite, o projeto já está em sua 4ª edição e nasceu da necessidade de qualificar os jovens que buscam o seu primeiro emprego, na faixa etária prevista em lei.

– As dificuldades para encontrar o primeiro emprego são imensas e o programa de capacitação vai abordar temas essenciais. Os interessados em participar devem estar cursando o ensino médio e munidos do documento de identidade, comprovante de residência e, no primeiro dia de aula, levar uma declaração escolar – disse.

As aulas já começam na próxima quinta-feira, 14.

*As informações são da Rádio Campina FM