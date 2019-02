Sine-CG realiza no mês de março Semana da Mulher Trabalhadora

O coordenador do Sine de Campina Grande, Hércules Lafite, falou sobre os programas de capacitação que a instituição realiza com o objetivo de nortear e melhorar a percepção das pessoas acerca do mercado de trabalho e citou que existe uma vasta programação preparada para este ano.

Ele destacou o sucesso que foi o programa Qualifica Jovem Aprendiz, encerrado nesta quarta-feira (20), e frisou que em março vai haver a Semana da Mulher Trabalhadora, destinada a mulheres com idade acima de 18 anos que estão desempregadas.

– Estaremos fazendo um programa de capacitação depois do Carnaval. Serão 80 vagas e carga horária de 20 horas – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM