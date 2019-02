Sine-CG inscreve para quarta etapa do Projeto Qualifica Jovem Aprendiz

Nesta terça-feira, dia 12 de fevereiro, das 8h às 12h, o Sine Municipal da PMCG inscreve para a quarta etapa do Projeto Qualifica Jovem Aprendiz, na faixa etária de 14 a 18 anos. O SINE está localizado no antigo Museu Vivo da Ciência.

Estão sendo oferecidas 100 vagas para o Curso de Qualificação e 50 vagas para o Curso de Iniciação à Informática. As aulas serão ministradas no período de 14 a 20 de fevereiro, no auditório do Sine Municipal.

O Curso de Capacitação do Projeto Qualifica Jovem Aprendiz é realizado em parceria com o Prepara Cursos. Estão sendo oferecidas 150 vagas. Todos os participantes receberão certificados.

De acordo com o coordenador do Sine, Hércules Lafite, na primeira etapa do projeto 320 jovens participaram do Curso de Qualificação, que objetiva orientar e qualificar os jovens para saber como proceder numa entrevista de emprego, e como fazer um bom currículo.

“Estes que são pontos vistos pelos recrutadores e pelos profissionais dos departamentos de Recursos Humanos na hora da entrevista com o trabalhador”.

Lafite acrescenta que, “nessa área do primeiro emprego muitos desses jovens não têm o conhecimento necessário. E preocupado com essa situação, foi lançado pelo Sine Municipal no primeiro semestre 2018, mais precisamente no mês de abril, o projeto Qualifica Jovem Aprendiz em sua primeira etapa e estamos chegando à quarta etapa oferecendo 150 vagas”.

No curso o participante vai ter oportunidade de aprender como se comportar numa entrevista, como fazer um currículo e o perfil profissional que será analisado. Além do curso de Iniciação à Informática. As aulas acontecerão nos turnos da manhã e da tarde