Sindicato reivindica aumento salarial para trabalhadores do ensino privado

O representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado do Agreste da Borborema (Sintenp), professor Leônidas Mendes, concedeu na manhã desta segunda-feira (18), entrevista à rádio Cariri FM, em que comentou alguns assuntos que envolvem os próximos passos do sindicato.

O professor relembrou a assembleia que aconteceu no último sábado e que teve como um dos principais pontos, a reivindicação salarial dos trabalhadores do ensino privado de Campina Grande.

– O sindicato está propondo ao Sinepec um aumento de 12% para os trabalhadores que ganham o piso, 10% para os trabalhadores que ganham acima do piso e 10% para os trabalhadores não docentes – afirmou.

Leônidas enxerga esse aumento como necessário, uma vez que compensa, de certa forma, algumas perdas que a classe vem tendo e também valoriza o trabalho do professor.

Quando questionado sobre o piso salarial dos docentes da rede privada de Campina Grande, o professor explicou que os valores variam um pouco em cada escola, mas que os profissionais recebem cerca de R$ 6,38 e R$ 7,14 por hora aula.

– Nós temos professores que recebem 1/3 do salário, pois somos na prática “horistas”. Na prática, se calcula pelo número de aulas, a hora aula – explicou.

Durante a entrevista, o representante reafirmou o quão árduo é o trabalho dos professores.

– Eu costumo até brincar, sem nenhum tipo de desrespeito, que médico nenhum leva seu paciente pra casa. Eu levo 500 provas uma vez por mês – disse.

No ano de 2018, os professores da rede privada de ensino também se movimentaram reivindicando aumento salarial da classe e, segundo o professor, obtiveram bastante aceitação e apoio por parte da sociedade, inclusive dos pais de alunos.

– A greve é sempre um ato extremo. Da nossa parte do sindicato, a gente espera não necessitar parar. A gente está em mobilização, temos conversado com a categoria e temos procurado o apoio, mais uma vez, da sociedade- confirmou.

O próximo encontro com os professores acontecerá no dia 24 de abril, na Associação Comercial, e é aberto para qualquer pessoa que queira participar.

*As informações foram veiculadas na rádio Cariri FM(101.1)