Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado realiza assembleia no sábado em CG

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado, Itamar Sales, afirmou que no sábado (16) haverá uma assembleia dos professores e funcionários, no auditório do Hotel Nord.

Ele explicou que a assembleia vai discutir o futuro dos profissionais que trabalham nas escolas privadas de Campina Grande.

– Lugar de professor e funcionário é na assembleia, para deliberarmos juntos o nosso futuro na realidade das escolas privadas de Campina Grande – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM