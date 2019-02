Sindicato dos professores define em assembleia proposta de aumento salarial

No último final de semana aconteceu uma assembleia com professores e funcionários da rede privada de ensino de Campina Grande e o presidente do sindicato dos professores (Sintenp), Itamar Sales, afirmou que o resultado da reunião foi a discussão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e o percentual a ser pedido de aumento salarial no ano de 2019.

Itamar declarou ainda que o Sintenp está intermediando a confecção da Carteira Internacional de Estudante, que, segundo ele, possui diversos benefícios para os alunos.

– Ficou estabelecida a nossa proposta de 12% para aqueles que ganham o piso, 10% para aqueles que não ganham o piso e 10% para os não docentes – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM