SindCampina apela por mais infraestrutura para eventos carnavalescos

Da Redação com Ascom. Publicado em 24 de fevereiro de 2019 às 13:54.

O presidente do SindCampina (entidade que congrega os segmentos de bares, restaurantes, hotéis e similares de Campina Grande), empresário Divaildo Júnior, disse que os Poderes Públicos precisam dedicar uma atenção especial aos eventos que estão sendo realizados nesse período pré-carnavalesco na cidade.

Como exemplo, ele citou o caso do Bloco da Saudade, que desfilou pelas ruas centrais no final de semana passado, em sua 28ª edição.

Mesmo atraindo, como anualmente acontece, um grande público para o seu desfile – somente de camisetas uniformizadas foram vendidas quase 6 mil unidades, conforme os seus organizadores -, o suporte necessário não foi oferecido a contento.

Divaildo (foto) assinalou que a infraestrutura em termos de policiamento ficou muito a desejar, como também a necessária interdição prévia da área onde ocorreu a ´serenata´ de encerramento do desfile, na rua Monsenhor Sales (Beco do 31).

– Foi um desfile pacífico e num ambiente predominantemente familiar. Mas, na eventual ocorrência de algum ato de violência, as consequências poderiam ser graves. Nos dias atuais, o policiamento preventivo, a cargo da Policia Militar, é indispensável e na quantidade necessária. Quanto ao local da serenata, já é naturalmente estreito, por isso é chamado carinhosamente de ´Beco 31´. Imagine com os carros estacionados na rua! – discorreu o presidente do SindCampina.

Divaildo Júnior enfatizou que a benéfica organização que está sendo observada na elaboração do calendário dos desfiles, com a participação dos dirigentes de blocos e da prefeitura, necessita ser estendida à operacionalização dos eventos, que começam a despontar com uma crescente e interessante alternativa turística para Campina Grande.