Sesc oferta vagas para hidroginástica e natação em João Pessoa

Da Redação com Ascom. Publicado em 20 de fevereiro de 2019 às 19:04.

O Sesc Paraíba está com vagas abertas para turmas de natação e hidroginástica em suas unidades do Centro e do Gravatá.

As inscrições podem ser feitas na Central de Relacionamento, que fica na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro.

No Sesc Gravatá, as vagas para a turma de hidroginástica são destinadas para pessoas a partir de 14 anos. As aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, das 8h às 9h.

A unidade também oferece turmas de natação, para pessoas com idade mínima de 5 anos.

Os treinos acontecem terças e quintas-feiras em dois horários, um no turno da manhã, das 8h às 9h, e outro no período da tarde, das 14h às 15h.

Já na unidade do Centro, são ofertadas vagas para a turma de natação. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, nos seguintes horários: das 7h às 9h da manhã e das 15h às 19h.

E também são disponibilizadas turmas nas terças e quintas-feiras, das 7h às 9h. A idade mínima para os alunos é de 5 anos.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sesc Centro João Pessoa através do número (83) 3208-3162.

O Sesc Gravatá está localizado na Rua Embaixador Sergio Vieira de Mello, s/n, Gramame, e o Sesc Centro está situado na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro.