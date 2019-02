Sesc oferece exames gratuitos de mamografia e citopatológico em João Pessoa

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher iniciou suas atividades na cidade de João Pessoa, oferecendo gratuitamente exames preventivos ao câncer de mama e do colo de útero, além de promover ações educativas. Os atendimentos acontecem até o dia 28 de fevereiro, e a carreta está estacionada na unidade do Sesc Odontologia, no Centro.

As mulheres interessadas nos serviços da Unidade Móvel devem se dirigir ao local da unidade ou à tenda instalada no Parque Solon de Lucena (Lagoa) para realizar o agendamento portando cópia do RG, do CPF, do cartão do SUS e do comprovante de residência.

Na unidade do Sesc Saúde Mulher, a mamografia pode ser feita em mulheres de 50 a 69 anos e o exame citopatológico (ou exame de Papanicolaou) em pacientes de 25 a 64 anos. A unidade realiza também ações educativas, como orientações e palestras, sobre os cuidados necessários e alertas aos sintomas de doenças.

Para a realização dos atendimentos, a equipe conta com um caminhão dividido em consultórios para realização de exames do citopatológico (preventivo); sala de mamografia (espaço composto de mamografia digital, estação de trabalho e negatoscópio); banheiro; área para ações educativas.

Serviço

Sesc Saúde Mulher

Endereço: Rua Dom Pedro I, 576, Centro, João Pessoa (estacionamento do Sesc Odontologia)

Horário: das 7h às 10h e das 12h às 15h

Dias: de segunda a sexta-feira