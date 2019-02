Sesc lança edital de convocação para propostas de exposições em 2019

O Sesc Paraíba lançou o edital de Convocação para Processo de Seleção de Propostas para Exposições Artísticas nas unidades do Sesc Paraíba em 2019. O edital tem como objetivo preparar o calendário de atividades do Projeto ExpoSesc 2019 nas unidades do Sesc Cabo Branco, em João Pessoa, e Sesc Centro Campina Grande.

Clique aqui para acessar o edital

As inscrições são gratuitas e realizadas a partir das 8h do dia 20 de fevereiro, até às 23h59 do dia 12 de março de 2019. As inscrições serão feitas através do link: http://bit.ly/ExpoSesc2019. As documentações exigidas no edital deverão estar anexadas ao link. O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de março pelo site: www.sescpb.com.br.

Poderão inscrever-se artistas ou curadores paraibanos, residentes no estado, que tenham produção nas formas de manifestações bidimensionais (desenho, pintura, gravura, fotografia), tridimensional (escultura, objeto e instalação) e mídias contemporâneas, dentre outras. Os projetos inscritos deverão estar aptos para execução em qualquer período do ano, de março a dezembro de 2019.

Serão selecionados quatro projetos para o Sesc Cabo Branco e quatro projetos para o Sesc Centro Campina Grande. Uma destas vagas em cada cidade é dedicada ao eixo conceitual do Sesc em 2019, que é Afrobrasilidade: narrativas, memória e resistência, caso hajam propostas inseridas nesse eixo e que estejam inclusas nos critérios de avaliação que serão analisados pela comissão de julgamento.

Os documentos da proposta artística serão analisados por uma Comissão de avaliação, composta por três curadores convidados de notório conhecimento no campo das artes visuais e/ou nas diretrizes do Sesc.

O edital com todas as informações e os anexos necessários para efetuar a inscrição estão disponíveis no site www.sescpb.com.br. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected], pelo número (83) 3208-3154, ou na unidade, que fica na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro da Capital.