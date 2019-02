Serviços de saúde do Recife atraem pacientes da Paraíba

Com equipamentos de última geração, profissionais de destaque e atendimento humanizado, os grupos José Rocha de Sá e Prevencor são exemplos de unidades recebem pacientes de outras cidades e estados

Primeiro polo do Norte e Nordeste e segundo maior polo médico do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Recife recebe pacientes que chegam de diversos estados, em busca de serviços que unem alta tecnologia e qualidade.

São mais de 400 hospitais, clínicas e centros de diagnósticos por imagem, com 8,2 mil leitos, que atendem a uma clientela de cerca de 20 mil pessoas por dia.

O polo médico de Pernambuco tem um faturamento de 7,2 bilhões. Em 2017, o setor resultou em mais de R$ 59 arrecadados com o Imposto Sobre Serviços (ISS). Além de sua importância para a economia do estado, o polo médico se destaca pela oferta de serviços médico-hospitalares de com alto padrão de especialização.

Um exemplo disso é o Grupo Radiológico José Rocha de Sá, que, com 50 anos, é a empresa de diagnóstico mais antiga do Nordeste. Unindo tradição com modernidade, o grupo oferece, entre outras coisas, serviços de medicina nuclear, através do Cemupe, que fica localizado no Bairro do Derby.

“A medicina nuclear cresceu muito na parte da cardiologia, por exemplo. Um dos exames mais importantes é a cintilografia do miocárdio, que serve para avaliar o fluxo de sangue nas artérias do coração. O exame é utilizado para avaliar a presença de infarto em pacientes com dor no peito, com risco elevado de ter problemas cardíacos ou em casos de insuficiência cardíaca”, diz Erika Rocha, diretora administrativa do Grupo Radiológico José Rocha de Sá. O Cemupe também conta com dois apartamentos para os cuidados de pacientes que fazem Iodoterapia, outro serviço da medicina nuclear.

Além do Cemupe, o grupo conta com o Centro Diagnóstico Multimagem e com o Instituto Diagnóstico José Rocha de Sá. Nessas unidades são realizados exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, densitometria óssea, ecocardiograma, colposcopia, e mamografia digital, entre outros. Além disso, o Multimagem oferece exames de hemodinâmica e cateterismo.

Outro destaque do Grupo Radiológico José Rocha de Sá é o atendimento humanizado, uma prioridade em todas as unidades. E para dar mais comodidade e segurança, os pacientes recebem pela internet os resultados dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e Raios-X, incluindo as imagens.

Uma ferramenta que também facilita a vida dos usuários é o aplicativo gratuito Grupo José Rocha de Sá, onde se pode agendar exames, ver as informações necessárias, escolher os médicos disponíveis e tirar dúvidas.

Outro equipamento que atrai pacientes ao polo médico do Recife é o Prevencor – Centro de Cardiologia Diagnóstica, que conta com clínicas em Boa Viagem Olinda e no Bairro do Paissandu.

“Uma das nossas prioridades é o atendimento humanizado. Tentamos nos adequar às necessidades do pacientes. Além disso, a maioria dos médicos é formada por sócios, então os pacientes são atendidos pelos donos”, diz a médica Rosângela Leocádio, uma das diretoras.

O Prevencor oferece todos os exames cardiológicos e tem parceria com hospitais, para atendimentos em caso de urgência. Todos os exames e consultas são realizados com hora marcada.