Seplan convoca novos contemplados com casas no Complexo Aluízio Campos

A gerente social da Secretaria de Planejamento de Campina Grande (Seplan), Alba Cruz, falou sobre a nova lista de convocados que ficarão no lugar das pessoas que não preencheram os requisitos para receber uma casa no Complexo Aluízio Campos.

Ela explicou que 119 novas pessoas foram chamadas para completar a demanda de mais de 4.000 contemplados.

Alba destacou que existem denúncias de pessoas que foram chamadas, mas possuem casa própria e estão ocupando o lugar de pessoas que realmente precisam de um lugar para morar. Também disse que o trabalho da Seplan está sendo feito com o auxílio do Ministério Público e do Banco do Brasil.

– Estamos convocando 119 pessoas que estavam na lista de espera para que ocupem o lugar das pessoas que não se enquadraram no programa – disse.

Segundo Alba, os convocados devem comparecer à Seplan, na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85, Jardim Tavares, apresentando RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento e, para deficientes, o laudo médico.

Para ter acesso à lista de convocados, basta acessar o site www.campinagrande.pb.gov.br/aluizio-campos.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM