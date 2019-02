Senador paraibano: “Sempre fui contrário ao oportunismo político”

“Eu sempre fui contrário ao oportunismo político”. A declaração do senador José Maranhão (PMDB) foi dada durante entrevista concedida à imprensa da Paraíba em relação ao seu declínio a disputar a presidência do Senado, logo após ter presidido a sessão realizada no sábado (2), que elegeu o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Ele afirmou que foi muito tentado pelo PMDB e por setores do próprio governo de Bolsonaro (PSL) para ser candidato, mas decidiu por não disputar porque o momento não lhe era propício.

“Quero ter outro tipo de atuação no Senado e depois eu não podia, inopinadamente, me compor com o governo”, disse.

Maranhão revelou ainda que no segundo turno das eleições só votou em Jair Bolsonaro por pura falta de opção e que hora nenhuma disse ter declarado o apoio ao presidente, justamente para não parecer oportunismo.

Contudo, não opinou se fará oposição ao presidente no Senado Federal. “Eu acho que vou fazer uma atuação pelo Brasil. Vamos analisar os projetos, mas jamais eu vou entrar naquele grupo dos oportunistas, dos ‘leva-vantagem’. Eu nunca fiz política assim”, enfatizou Maranhão.