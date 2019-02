Senador paraibano é escolhido vice-presidente da Frente Parlamentar do Turismo

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) foi escolhido vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo (FrenTur), formada por senadores e deputados federais.

A escolha ocorreu durante a abertura dos trabalhos da FrenTur para 2019, na manhã desta quarta-feira (6), no Anexo 3 da Câmara dos Deputados.

Durante a abertura, o senador destacou a importância da Frente, que será presidida pelo deputado federal Herculano Passos (MDB-SP).

Veneziano também confirmou que, no Senado, atuará em defesa dos projetos e ações que são priorizados pela FrenTur.

“O nosso trabalho no Senado Federal e a nossa disposição serão para que possamos ter, com todas as entidades que representam o turismo no país, uma porta aberta para que nós acompanhemos essa vastíssima e defensável pauta que temos a cumprir este ano”, afirmou Veneziano.

O presidente da Frente, Herculano Passos, destacou a importância da escolha de Veneziano para ser o vice-presidente. “O senador Veneziano é uma pessoa muito ligada ao Turismo e dará uma grande contribuição a esta Frente Parlamentar”.

“O meu desejo é representar bem o estado da Paraíba, de forma convicta e forte. Precisamos fazer com que as ideias, as propostas e os compartilhamentos entre a presença do governo e as entidades privadas que compõem o Turismo possam ser concretizadas”, finalizou Veneziano.