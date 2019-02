Senac Cajazeiras oferece vagas em 11 cursos que se iniciam na próxima semana

Ainda restam vagas para quem desejar se capacitar para o mercado de trabalho em Cajazeiras. O Senac está com matrículas abertas para 11 cursos que se iniciam na próxima semana na unidade da instituição na cidade.

As oportunidades são nas áreas de Informática, Gestão, Idioma, Beleza, Arte e Moda. Ao todo, são 230 vagas em cursos e em uma oficina.

Na área de Informática, são oferecidas as seguintes capacitações: Informática Inicial com Internet, com início na próxima segunda, dia 25; Excel, que começa na quinta-feira, dia 28; Construção de websites, Manutenção de notebooks e a oficina Informática para o mercado de trabalho, que iniciarão no dia 27.

Os demais cursos estão previstos para iniciar também na quarta-feira, dia 27. No segmento de Idiomas, o Senac oferece inglês na turma Beginners I. Já na área de gestão, a opção de capacitação é e-Social – Sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

Além desses cursos, o Senac ainda oferta: Corte de cabelo: tendências atuais e Corte masculino, no segmento de Beleza; Fotografia com smartphone, na área de Arte e, na de Moda, Análise de cores.

Para se matricular, os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de pré-requisito exigido pelo curso escolhido. Comerciários com o cartão do Sesc recebem 20% de desconto na matrícula.

O Senac em Cajazeiras fica localizado na Avenida Manoel G. Pedrosa, nº 705, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos números (83) 3531-3552 ou 3531-3553.