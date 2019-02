Semob-JP realiza campanha de conscientização no trânsito durante Folia de Rua

Brinque o carnaval com segurança. É com essa mensagem que a equipe de Educação para o Trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) está abordando os foliões que participam dos blocos carnavalescos do Folia de Rua. O grupo tem realizado ações em todos os dias do evento, que teve inicio na noite da última quinta-feira (21).

A proposta da campanha é apresentar temas de segurança no trânsito e conscientizar as pessoas sobre questões que precisam ser levadas em consideração. O principal tema da ação é a direção sob efeito de álcool, mistura que tem causado problemas há muito tempo. Nessa época do ano, as campanhas são direcionadas para esse tema porque os índices de acidentes aumentam.

Segundo a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Gilmara Branquinho, os educadores abordam os foliões com orientações e dicas de trânsito e distribuem material de campanha. São entregues leques de papel personalizados com mensagens educativas e fitinhas brancas com a frase‘Eu quero Paz no Trânsito’ para serem amarrados no pulso, espelho ou antena dos carros.

“É um alerta para que as pessoas mudem suas atitudes e tenham a consciência que estão lidando com suas vidas e com as dos outros. Para que prefiram se deslocar por meio de transporte coletivo, táxi ou carona e assim possam curtir a festa de forma segura”, relatou.

A ação já foi realizada na abertura do Folia de Rua e durante o bloco Vumbora. Neste sábado (23), a equipe vai interagir com os foliõesdo Bloco dos Atletas; na segunda-feira (25), às 16h, as orientações vão ser para os pais e crianças que participarão do bloco das Muriçoquinhas e quarta-feira (27), às 18h, o trabalho se encerra com a participação no bloco das Muriçocas do Miramar.