Segurança apresenta ação que elucidou assassinato de duas mulheres em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 24 de fevereiro de 2019 às 11:04.

As Secretarias de Segurança e da Defesa Social e da Administração Penitenciária da Paraíba apresentam nesta segunda-feira (25), às 12h, detalhes da ação integrada que elucidou o assassinato de duas mulheres no litoral sul do Estado e resultou na prisão de Ednaldo de Santana Comissário, conhecido como ‘Jack Shan’, e Ricardo José Alves de Sena, o ‘Ricardinho’, suspeitos da prática dos homicídios.

O crime teria ligação com o tráfico de drogas e com o assassinato de integrantes de um dos grupos criminosos responsável pelo comércio de entorpecentes na região.

Kátia Janielly Macena dos Santos, 22 anos, e Bruna Dara da Conceição Silva, 23, estavam desaparecidas desde o dia 11 deste mês e os seus corpos foram encontrados na Fazenda Massangana, zona rural de Cruz do Espírito Santo, sexta-feira (22).

Segundo a Polícia, Ricardo e Ednaldo foram presos na terça-feira (19). Ednaldo foi solto e preso novamente na sexta-feira (22), quando confessou, em depoimento, ter atirado na cabeça da própria namorada, Kátia Janielly, e praticado outros homicídios e roubos na cidade de Pedras de Fogo.