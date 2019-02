Secult-PB discute ações de preservação de patrimônios históricos e culturais da PB

O secretário de Estado da Cultura, Damião Ramos, recebeu em seu gabinete, na última semana, o secretário executivo de Turismo da Paraíba, Ivan Burity; o desembargador do Trabalho (TRT-PB), Carlos Coelho; e membros da diretoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Paraíba, formada por José Carlos Oliveira e Reglan Rodrigues, além da arquiteta do Instituto, Darlene Karla Araújo.

A reunião tratou da preservação e valorização de espaços históricos e turísticos do Estado, em especial, a Fortaleza de Santa Catarina (localizada em Cabedelo), o Mirante do Atalaia (situado no município de Santa Rita) e a Pedra do Ingá. Os três locais são patrimônios históricos tombados pelo Iphan.

Segundo o secretário executivo de Turismo da Paraíba, Ivan Burity, o diálogo entre os órgãos ligados à cultura, turismo e preservação da memória é de extrema importância, visto que ações de manutenção, preservação e incentivo à visitação devem ser constantes.

A Fortaleza de Santa Catarina, também conhecida como Fortaleza de Cabedelo ou Forte do Matos (em homenagem ao segundo comandante João de Matos Cardoso), foi construída em 1585, mas só foi tombada pelo Iphan como patrimônio histórico em 1938.

O Sítio Arqueológico Itacoatiaras do Rio Ingá foi tombado em nível Federal em 1944, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Identificado pelos arqueólogos como “itaquatiara”, o que em tupi-guarani significa “pedra pintada”, o bloco rochoso possui desenhos esculpidos em baixo-relevo que aguçam o imaginário de quem o visita.

Já o Mirante do Atalaia foi construído em 1580, em Forte Velho, distrito de Santa Rita. O espaço foi construído como ponto de observação para identificação de possíveis piratas franceses em busca de pau-brasil. Atualmente a estrutura é tombada pelo Iphan e é tida como um dos equipamentos históricos mais importantes do Brasil.