Secretário do Tesouro: “Se aposentar aos 50 anos não faz o mínimo sentido”

Não há como desconhecer que a reforma previdenciária, por mexer e/ou afetar a maioria dos brasileiros, está na ordem do dia.

Destaco a seguir trechos de uma entrevista dada pelo secretário do Tesouro Nacional – órgão vinculado ao Ministério da Economia – Mansueto Almeida.

“A situação hoje é bem diferente da de 2016. Muitos governadores na ocasião falavam que não viam os problemas dos Estados contemplados na reforma federal. Hoje, eles estão se mobilizando para que os seus problemas sejam contemplados na reforma, os governadores estão se organizando e estão mais mobilizados.

“Se aposentar aos 50 anos no século 21 não faz o mínimo sentido (…) Há coisas que não se justificam mais. As pessoas se aposentarem aos 50 anos nas décadas de 1950, 1960, poderia. Mas no século 21 não faz o mínimo sentido”.

Ainda Mansueto: “Pessoas em situação de risco devem ser tratadas de forma diferente, mas em geral se aposentar muito cedo, aos 50 anos… isso é muito novo. O setor público não aguenta esse encargo e se não resolvemos vamos continuar com a saúde precária. Vai faltar dinheiro para várias coisas”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza