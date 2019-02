Secretário alerta para prazo de pagamento do IPTU 2019 com desconto em Campina

O economista e secretário de Finanças de Campina Grande, Joab Pacheco, reforçou que o vencimento para pagamento do IPTU com desconto de 15% é o dia 28 deste mês. Ele explicou que os carnês estão disponíveis desde janeiro na internet, e o contribuinte pode ter acesso através do site www.campinagrande.pb.gov.br.

Joab destacou que a emissão dos carnês físicos ainda é uma tradição e continua acontecendo na cidade, onde as pessoas recebem em suas residências a taxa a ser paga.

O secretário ainda citou que a cobrança do IPTU é 1% do valor do imóvel mais a taxa de limpeza, que tem o valor mínimo de R$ 80.

Segundo Pacheco, o índice de inadimplência do pagamento do IPTU em 2018 foi de 53% e alertou que a Secretaria de Finanças possui convênio com cartórios, possibilitando a inclusão do nome dos inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito.

Ele também disse que se a área do imóvel for de 60m² e ocupar 70% do terreno, há a isenção do IPTU, sendo cobrada apenas a taxa de limpeza.

– No ano passado, a inadimplência aumentou e isso tem prejudicado as receitas municipais e os trabalhos que a Prefeitura tem desenvolvido. A Prefeitura precisa fazer muito mais e precisa que a população contribua e evite transtornos, porque nós estamos negativando todos esses contribuintes e estamos solicitando à Procuradoria para executar na Justiça – disse.

Pacheco declarou que o IPTU pode ser pago nas casas lotéricas, Correios, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Caso o contribuinte precise da segunda via do carnê, pode acessar o site www.campinagrande.pb.gov.br e preencher a inscrição que consta do carnê do ano passado, ou procurar a sede da Secretaria de Finanças de Campina Grande.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM