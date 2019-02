Secretária detalha preparativos para o início do ano letivo da rede municipal deCG

Na próxima segunda-feira (18), a Secretaria de Educação vai promover uma solenidade oficial de abertura do ano letivo da rede municipal de ensino em Campina Grande, Agreste paraibano.

O evento será realizado a partir das 8 horas na Escola Municipal Padre Antonino, bairro de Bodocongó, situado na zona Oeste da cidade.

Segundo a secretária municipal de Educação, Iolanda Barbosa, um total de 32 mil estudantes estão matriculados na rede, que atende desde o berçário até a educação de jovens e adultos.

Ela afirmou que eles receberão fardamento e terão merenda, bem como equipe pedagógica e professores qualificados e comprometidos com o ensino. O material escolar é coletivo e será entregue à escola.

“Estamos com tudo pronto para o início do ano letivo. A partir das 7 horas, as escolas e creches já farão a recepção das famílias e o acolhimento das crianças”, afirmou Barbosa, ao dizer também que “essa semana foi de preparativos. As escolas estão organizados e os novos gestores, com todo o ‘gás’”.

A titular da pasta garantiu ainda o transporte escolar para estudantes oriundos da zona rural. Em relação às escolas integrais, a secretária afirmou que o sistema está mantido.

Ela citou ainda a inauguração de novas creches, a exemplo de obras feitas nos bairros da Catingueira, Grande Campina e Novo Cruzeiro. Segundo informou há também novas unidades a serem inauguradas em Catolé de Zé Ferreira e Aluízio Campos.

Sobre o pagamento do reajuste de 4,17% no piso salarial concedido pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) aos profissionais do magistério, a secretária assegurou que o valor será pago em fevereiro com retroativo para o mês de janeiro. Com o aumento, o salário sobe para R$ 2.557,74, equiparando-se ao piso nacional.

A entrevista foi concedida para a Rádio Caturité FM.