Secretária destaca importância do 7º Seminário de Educação em Campina Grande

A secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, falou sobre o 7º Seminário de Educação que se inicia nesta terça-feira (5) no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, e citou que a programação vai contar com o diálogo sobre a construção do currículo escolar local para crianças.

Ela explicou que a formação está disponível para gestores e professores da rede municipal de educação.

Iolanda declarou ainda que as pessoas que procurarem vagas na rede municipal e não acharem serão encaminhadas para a creche ou escola mais próxima com vagas disponíveis.

– Queremos convidar os profissionais da rede municipal de educação para que venham participar desse momento que vai contribuir diretamente para as ações do ano 2019. A avaliação, a formação continuada, o planejamento da escola, o uso do livro didático, tudo será impactado por esse planejamento e discussões que faremos hoje – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM